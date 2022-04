Tournée mondiale en moto : De passage au Sénégal, Kamath Deepak compte traverser 75 frontières entre l’Afrique et l’Europe…

Pour les 75 ans d’indépendance de la République de l’Inde (15 août), Deepak Kamath, veut marquer le coup en traversant 75 frontières terrestres à moto. Une grande aventure humaine qui l'a amené à Dakar (Sénégal). Il a été reçu ce mercredi 27avril, par Shri Godavarthi Venkata Srinivas, l’ambassadeur de l’inde au Sénégal.



Avec déjà 47 pays traversés (plus de 40.000 km) depuis la reprise de ses expéditions à deux roues, il compte atteindre son objectif au mois d’aout prochain en traversant la Mauritanie, le Maroc pour finir en Europe…



Entre sa passion pour la moto et son goût prononcé pour l’aventure, Kamath Deepak continue sa folle virée en moto. Une tournée mondiale à deux roues qui l’ont amené au Sénégal après des passages en Afrique du sud, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, etc…



Une sorte de pèlerinage qui l'a déjà mené au niveau de plusieurs pays africains et européens au fil des ans, avec des milliers de kilomètres au compteur (plus 225.000 km parcourus et 54 frontières franchies.) Désormais, sa carrière de manager de projet est très loin derrière lui car pour Deepak, l’aventure et le contact humain sont les seules choses qui comptent.



L’aventurier des temps modernes a été donc honoré par l’ambassadeur de l’Inde au Sénégal, Shri Godavarthi Venkata Srinivas au niveau de l’ambassade. Ce dernier s’est félicité de la mission qu’est en train d’accomplir son concitoyen qui, à travers ses voyages montrent les belles facettes du continent africain et les belles diversités culturelles existant sur le plan mondial.