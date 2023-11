Tournée économique du président à Kédougou : Les vérités crues de Baïdy Agne aux ministres et DG

La tournée économique dans la région du Sénégal oriental met le président du patronat dans tous ses états. Baïdy Agne s’exprimait ce lundi matin à l’ouverture de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Il a fustigé la désertion des directions et ministères pour rejoindre le Président à Kédougou.







« C’est une interrogation que nous devons nous poser. Nous ne devons pas avoir tout le pays qui suit le Président parce qu’il est en visite à Kédougou. Certains doivent rester et travailler. Les directeurs d’agence tout le monde est parti pour une semaine. Pendant tout ce temps nous aurons aucune production n’ayant pas d’interlocuteur. Ça c’est plus important » fait savoir le président du conseil national du patronat du Sénégal.







Le thème de cette année porte sur « Entrepreneuriat des jeunes : innovation et croissance économique ». La semaine ouverte ce lundi 13 novembre 2023 va prendre fin le 19 novembre 2023.