Tournée économique à Sédhiou : Les temps forts de l’accueil du président Macky Sall

La république s’est déplacé dans le Pakao pour presque une semaine. Le chef d’équipe et non moins le président de la République Macky Sall, engage 5 journées de travaux loin d’être aisées dans la région de Sédhiou. Hier, vers 17h, cette mission économique partagée entre inaugurations, lancements de travaux, échanges avec les populations notamment via le « Jokko Ak Macky », a débuté par un accueil triomphal et populaire des populations de cette belle région de la Casamance qui fait plus de 400.000 habitants.

Les responsables politiques ont réussi le pari de la mobilisation en guise de reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall, pour la matérialisation du plan Sénégal émergent à Sédhiou...