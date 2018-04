Tournée du Pse : Cheikh Kanté accueilli en grande pompe par Mamadou Kassé et les populations de Koumpentoum

Dans le cadre de sa tournée à Tambacounda et Bakel, le ministre en charge du Pse, le docteur Cheikh Kanté a rallié la ville de Koumpentoum l'après-midi du 23 Avril. Son cortège a été accueilli par le Dg de la Sn Hlm, Mamadou Kassé et les populations locales du département venues en masse accueillir leur hôte du jour, le ministre en charge du Pse.

Cette tournée dans l'Est du pays s'inscrit dans le cadre du programme d'évaluation et de lancement de divers projets et stratégies déployés à travers le plan Sénégal émergent. Mais également dans le but de coordonner l'ensemble des mouvements de soutien au président Macky Sall.

A l'occasion, diverses doléances ont été soulevées par les responsables politiques de la localité. Notamment la problématique liée au chômage des jeunes. Sans oublier les tracasseries auxquelles sont confrontés les habitants pour disposer de leurs cartes d'identité biométriques etc... Néanmoins, le département de Koumpentoum et sa population ont réitéré leur engagement autour de la réélection du président Sall.

Lors de sa prise de parole, le ministre en charge du Pse a annoncé le déploiement du concept de la Délégation à l'entrepreneuriat rapide à laquelle est allouée un budget de 30 milliards destiné aux jeunes hommes et femmes porteurs de projets.