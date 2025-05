Tournée du DGPN Mame Seydou Ndour à Mbour et Saly : une immersion stratégique au cœur des dispositifs sécuritaires

« La sécurité des personnes et de leurs biens doit être au cœur de vos actions, surtout dans cette zone hautement touristique » (DG Police)



Dans une démarche de proximité et d’évaluation des unités opérationnelles sur le terrain, le Directeur Général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, a conduit une tournée de travail dans le département de Mbour, en compagnie du Directeur de la Sécurité Publique (DSP), le Commissaire Divisionnaire Ndiara Sène. Cette visite d’inspection s’inscrit dans une dynamique de consolidation de la sécurité publique, de motivation des troupes et de renforcement de la coordination interservices dans une zone à forte activité économique et touristique.



Mbour : première halte au cœur de l’action policière



La visite a débuté par une escale au Commissariat central de Mbour, où le DGP a tenu à remercier et féliciter les forces de l’ordre pour leur engagement au service des populations. Il a appelé à une synergie accrue avec les acteurs communautaires pour anticiper les défis sécuritaires d’une ville en pleine expansion.



Le Camp GMI de Mbour, deuxième étape de la tournée, a permis au Directeur Général d’échanger avec les unités d’intervention rapide. Il a insisté sur la disponibilité constante de ces forces, appelées à intervenir lors des manifestations, rassemblements publics ou en soutien aux commissariats en cas de crise.



Saly : carrefour stratégique de sécurité



À Saly, station balnéaire et hub touristique par excellence, la tournée a revêtu un caractère multisectoriel. Le commissariat urbain de Saly a été la première étape. Le DGP y a réaffirmé l'importance de la vigilance face à une criminalité parfois discrète mais active, notamment durant la haute saison touristique. Il a encouragé une approche à la fois ferme et respectueuse des droits humains dans le traitement des infractions.



La Police touristique de Saly a également été au centre des échanges. Le Directeur Général a salué cette unité spécialisée pour son rôle clé dans la protection des touristes, la gestion des litiges transfrontaliers et la médiation interculturelle. Il a insisté sur le professionnalisme et la courtoisie comme piliers de leur mission.



Lutte contre le trafic illicite : OCRTIS et DNLT à l'œuvre



La visite s’est ensuite poursuivie à l’antenne locale de l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants). Ici, Mame Seydou Ndour a salué la qualité du travail de renseignement et des opérations menées dans une région considérée comme un point de passage potentiel pour les réseaux criminels. Il a réitéré le soutien total de la hiérarchie à la lutte contre le fléau de la drogue.



Un passage remarqué a également été effectué à l’antenne de la DNLT (Direction Nationale de la Lutte contre le Trafic) de Saly, où le DGP a échangé avec les agents spécialisés. Il a souligné le caractère complémentaire des missions de la DNLT avec celles de l’OCRTIS, en insistant sur la coordination, le partage d’informations et la rigueur procédurale comme leviers de performance dans la lutte contre tous les trafics illicites (drogue, armes, êtres humains).



Un message fort à l’ensemble du personnel



Tout au long de la tournée, le Commissaire Divisionnaire Ndiara Sène, Directeur de la Sécurité Publique, a martelé l’importance de l’éthique, de la discipline et de la disponibilité dans le travail quotidien des forces de police. Il a invité les agents à incarner les valeurs d’intégrité et de professionnalisme, indispensables à la confiance des populations.



Le Directeur Général Mame Seydou Ndour, très à l’écoute des doléances du personnel, a promis de travailler à l’amélioration continue des conditions de travail, tout en rappelant que la Police nationale doit rester un rempart fiable face à l’insécurité, sous toutes ses formes. Par ailleurs, il a salué le travail remarquable fait à Saly par le nouveau commissaire Oumar Mbaye.



Cette tournée dans le département de Mbour, avec une attention particulière portée à Saly, aura permis de réaffirmer l’unité de la Police nationale autour de ses missions fondamentales : protéger, prévenir, intervenir — avec détermination et sens de l’honneur.