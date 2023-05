Tournée des femmes de Benno : la gent féminine de BBY remet des résolutions pour la recevabilité de la candidature de Macky Sall aux conseillers départementaux

Les femmes leaders de BBY ont une conviction. Le Président Macky Sall est notre seul et unique candidat, sa candidature est légitime selon la Constitution et nous voulons qu’il brigue un second quinquennat ». Ce sont les principaux mots qui sont sortis de la tournée des femmes de Benno, entamée ce 6 mai 2023 à Fatick et à Kaolack pour remettre aux conseillers municipaux une résolution pour la recevabilité de la candidature du Président Macky Sall.



À cet effet, interrogé sur la question du 3e mandat, l’honorable député Adji Mbergane Kanouté affirme que le Conseil constitutionnel a réglé la question depuis 2016. « Hormis les questions juridiques, voyant l’excellent bilan du Président Macky Sall, nous voulons qu’il continue » ajoute l’honorable député.