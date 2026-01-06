Tournée à Kaolack- Mbaye Dione interpelle Ousmane Sonko : ​« Comment peut-il instruire la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards »

Ce lundi 5 janvier 2026, le député-maire et secrétaire général de l'AFP, Mbaye Dione, à la tête d'une forte délégation, a été reçu par les Khalifes généraux de Médina Baye et de Léona Niassène. Cette visite a permis à la délégation de solliciter des prières pour la réussite de la tournée régionale qui débute ce mardi.



​« Nous entamons des activités de massification du parti et de rencontre avec les Sénégalais. Nous allons sillonner toutes les communes de la région de Kaolack », a-t-il déclaré, précisant que cette initiative vise également à préparer les prochaines joutes électorales, notamment les élections locales.



Le Secrétaire général de l’AFP a profité de l'occasion pour se prononcer sur la situation nationale, et plus particulièrement sur les difficultés de la campagne arachidière dans le Saloum.



​« Nous sommes dans le bassin arachidier. Aujourd'hui, tout le monde sait que les paysans ayant récolté leur maïs et leur arachide ne trouvent pas de solution pour les vendre. Un budget de 130 milliards de FCFA avait été annoncé pour le financement de la campagne. Pourtant, un mois jour pour jour après l'ouverture officielle le 5 décembre, le Premier ministre vient aujourd'hui dans le Saloum pour reconnaître des manquements et des défaillances techniques. C'est la preuve d'une incompétence notoire contre laquelle nous avions pourtant mis en garde », a soutenu Mbaye Dione.



Pour le leader progressiste, la gestion actuelle rompt avec les pratiques habituelles : « Un gouvernement sérieux mobilise le pool bancaire dès le mois de novembre, avant même les récoltes. Actuellement, l'essentiel des banques locales n'est plus en mesure d'accompagner l'État par manque de liquidités. Quant aux banques étrangères, elles n'ont plus confiance car elles voient que le Sénégal est en difficulté. Au moment où je vous parle, ils n'ont même pas 50 milliards pour financer la campagne. »



Réagissant aux récentes annonces du Premier ministre Ousmane Sonko, Mbaye Dione s'est montré très sceptique : « Il est dommage qu'après un mois de campagne, le Premier ministre soit obligé de venir reconnaître des dysfonctionnements pour ensuite prendre de nouveaux engagements. Il instruit la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes d'arachide au lieu de 250 000. Mais comment peut-il donner de telles instructions alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards ? Ce sont des paroles en l'air. »



Il a conclu sur une mise en garde : « Je le défie : si la situation financière du pays n'est pas rétablie, la campagne sera catastrophique et l'année 2026 sera particulièrement difficile pour les Sénégalais, et surtout pour les paysans. »



​À noter que Mbaye Dione était accompagné de plusieurs responsables régionaux de l'AFP, dont Alassane Mbaye, maire de Porokhane, et Diarry Sow, responsable départementale des jeunes.