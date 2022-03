Tourisme et Sports : La Basketball Africa League veut vendre la destination Sénégal, à travers l’Aspt.

Le président de la Bal s’est dit « fier » d’avoir Destination Sénégal et Air Sénégal comme partenaires de la Ligue. Il a rappelé que la délégation de NBA a déjà visité des sites et lieux emblématiques, tels que l’île de Gorée, le Musée des Civilisations Noires et le Monument de la Renaissance Africaine.



A en croire Amadou Gallo Fall, le partenariat entre la Basketball Africa League (Bal) et l’Agence sénégalaise pour la promotion du Tourisme (Aspt) est « la raison d’être de la création de la Bal ». « Il s’agit entre autres de la capacité d’utiliser le pouvoir transformateur du sport comme vecteur de croissance économique dans nos pays », a-t-il dit.



De son côté Pape Mahawa Diouf, Dg de l’Aspt, s’est réjoui d’être associé à cette grande compétition qu’est la Bal.



« Le Sénégal montre toute son attractivité dans le domaine de l’événementiel et particulièrement de l’événementiel sportif. Et la Bal représente une opportunité d’abord de matérialiser l’objectif d’inscrire le Sénégal dans le Top 5 africain de l’industrie du Mice d’ici 2025 », a fait savoir le patron de l’Aspt.