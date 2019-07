Tourisme : Vers la 1ère édition du Grand Carnaval de Dakar les 8, 9, 10 Novembre 2019

Le Sénégal fait partie de ces Nations dont la richesse du patrimoine culturel est indéniable. Ce patrimoine doit être promu sous toutes ses formes car porteur de valeurs et source de

développement économique des territoires. L'idée de faire un carnaval à Dakar est née il y a 2 ans au forum du département de Rufisque. En travaillant sur la partie marketing territorial de l’événement, "il nous est venu l’idée de proposer une manifestation rassemblant toutes les cultures du Sénégal", a dit Fatou Kassé-Sarr, organisatrice du carnaval de Dakar.

Cette première édition, dont le thème est Territoires du Sénégal, est consacrée à la promotion et la valorisation de la diversité culturelle du Sénégal comme valeur fédératrice et comme atout compétitif en matière touristique.

Le Grand Carnaval de Dakar est la première fête nationale traditionnelle vivante du Sénégal. Rendez-vous est donné aux Sénégalais et à leurs amis de tous les continents, pour découvrir les visages du Sénégal et célébrer la richesse culturelle de nos territoires. Costumes traditionnels, gastronomie, danses et musiques régionales ou rites : les cultures du Sénégal seront représentées pour un voyage culturel inédit en un lieu et sur trois jours. De nombreuses activités et surprises attendent les spectateurs : dégustations de plats régionaux, artisanat, ateliers sur la culture, battle de percussions, concert, parade des folklores et costumes

traditionnels et une grande dégustation de Thiébou Dieune! Le Grand Carnaval de Dakar est une fête populaire ouverte à tous, sous le signe de la promotion du

Made In Senegal.