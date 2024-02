Tour préliminaire CAN 2025 : Les affiches à l’issue du tirage au sort…

Afin de décrocher une place pour la 35e édition de la CAN « Maroc 2025 », les équipes doivent passer par la première étape des préliminaires. Lors du tirage au sort tenu ce mardi, quatre matchs ont été déterminés entre diverses sélections : Tchad vs Île Maurice, Somalie vs Eswatini, Djibouti vs Libéria, et Sao Tomé vs Sud Soudan.



Les matchs se joueront en aller-retour pendant la période internationale FIFA du 18 au 26 mars 2024. Il est important de souligner que cette étape implique uniquement les huit pays les moins bien classés selon le classement FIFA. Les équipes victorieuses se joindront aux 44 autres pour participer à la phase de groupes des éliminatoires.