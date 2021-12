Touba et sa nappe phréatique / un danger de type écologique assez sérieux, assez imminent et assez effrayant !

Depuis quelques mois, la cité religieuse de Touba a révélé un danger assez sérieux de type écologique qui menace plusieurs zones. Il s’agit en effet, de la nappe phréatique qui est trop proche et qui commence à faire des dégâts dans des quartiers comme Ndamatou, Guédé et Touba-Mosquée.

Pour se rendre compte de l’ampleur de ce danger, il suffit de donner quelques coups de pioche dans des zones qui environnent les cimetières qui jouxtent la grande mosquée ou dans les maisons qui encerclent l’édifice surtout dans sa partie orientale et septentrionale.

Les Thiantacônes, dans l’exercice de remblai auquel ils ont été invités par leur guide dans la concession du regretté Serigne Saliou Mbacké pour les besoins de l’érection de « Matlabul Fawzeini », ont déjà vécu l’expérience. De l’eau et en abondance, a jailli des dés de la future bâtisse.

Dakaractu - Touba livre ici ses premiers constats sur une situation assez grave. Affaire à suivre…