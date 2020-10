Touba : Le Magal commémoré dans la ferveur chez Serigne Mouhamed Arass Mbacké.

Le Grand magal de Touba a été célébré, mardi, à Touba et partout à travers le monde par la communauté mouride. Chez Serigne Mouhamed Arass Mbacké, un des petits fils de Serigne Touba Khadimou Rassoul, les fidèles, proches et sympathisants du cheikh sont venus de plusieurs localités du pays pour marquer l’événement. C’est notamment dans la ferveur que les disciples ont eu à célébrer cette journée auprès de leur guide religieux, Serigne Arass Mbacké. Celui-ci est longuement revenu sur le sens et les bienfaits de participer à la commémoration de ce jour symbolique dans le calendrier mouride.