Lendemain du grand Magal de Touba : Cheikh Ahmed Saloum Dieng reçoit Sa Majesté Ifaizé Seydou Issa Cissé (Mansah Cissé Ier)

Après avoir participé au grand Magal de Touba, sur invitation du khalife général des mourides, Sa Majesté Ifaizé Seydou Issa Cissé, intronisé Mansah Cissé Ier (Roi et Chef de Canton de Say au Niger), a rendu une visite de courtoisie à Thiès à Cheikh Ahmed Saloum Dieng.
Accompagné de son représentant au Sénégal, le grand cheikh Lanssana Cissé, le Grand Mansah a saisi cette occasion pour rappeler les relations qui lient les deux familles. Il a ainsi rendu hommage au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.
À rappeler que le khalife à travers son fils Serigne Abo S. Mbacké a remis à Cheikh Ahmed Saloum Dieng un soutien financier sous forme de "Barkelou", en guise de motivation et de remerciement pour tout ce qu'il est en train de faire au service de l'islam, de la Mouridiyah et de l'organisation du Grand Magal de Touba...
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