Kaolack - Phases nationales 2026 : L’ONCAV apporte plusieurs innovations avec 48 ASC, de la lutte sans frappe, un concours de lecture…


Kaolack - Phases nationales 2026 : L’ONCAV apporte plusieurs innovations avec 48 ASC, de la lutte sans frappe, un concours de lecture…
À quelques heures du démarrage de la 39ème édition des phases nationales de l’ONCAV 2026, le président Amadou Kane a fait face à la presse, ce mercredi 5 Août à Kaolack pour revenir sur les préparatifs de cet évènement sportif, culturel et scientifique. 
 
Selon lui, cette année, plusieurs innovations ont été apportées. « Ce sont les phases les plus importantes parce que pour la première fois dans l’histoire du ‘navétane’, on organise des phases simultanément dans 4 régions : Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel et on va jouer dans 9 sites. L’autre innovation réside dans le fait qu'on est passé de 32 à 48 équipes séniors et 24 équipes cadettes et au moins 10 troupes théâtrales. Mais l’innovation majeure de cette année c’est la digitalisation des tickets d’entrée dans les stades (…). Il y aura aussi la lutte sans frappe qui sera organisée à Latmingué. La cérémonie culturelle aura lieu à Médina Sabakh et en collaboration avec la mairie nous aurons un concours de lecture (…) », a-t-il déclaré tout en assurant que toutes les dispositions seront prises pour accueillir les ASC dans de bonnes conditions.
 
Également, l’un des points phares de ces phases nationales 2026, sera l’organisation de matchs à Karang. « Cela va permettre à nos parents gambiens de vivre eux aussi les phases nationales. Et le tirage a fait qu’il y a de grandes équipes qui vont quitter Dakar et ailleurs pour venir séjourner là-bas. Donc, regardez ce brassage qui va exister entre sénégalais et gambiens », a ajouté Amadou Kane tout en précisant que tous les matchs des deuxièmes tours auront lieu à Kaolack.
 
 
Rappelons que les phases nationales auront lieu du 6 au 23 Août sur le thème : « Une citoyenneté active au service du développement ».
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Mercredi 5 Août 2026
Fallou Galass Sylla



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