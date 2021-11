Togo - Sénégal : Le onze de départ avec Papa Cissé titulaire, Famara Diedhiou préféré à Boulaye Dia...

Comme annoncé par Dakaractu, Pape Abou Cissé (26 ans) sera aligné d'entrée par Aliou Cissé, aux côtés du capitaine des Lions Kalidou Koulibaly. Une paire axiale dont rêvaient beaucoup de supporters Sénégalais qui voient en cette association un "mur" infranchissable.



Dans l'entrejeu, les deux vétérans de la tanière, Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté se chargeront de la récupération alors que Sadio Mané en numéro 10 va épauler Famara Diedhiou dans le front de l'attaque. Pape Gueye devra prendre son mal en patience avant de disputer ses premiers minutes en Lion.



Les couloirs seront occupés par Bouna Sarr et Ismaëla Sarr à droite et Saliou Ciss associé à Krepin Diatta dans le couloir gauche...



Le onze de départ du Sénégal

Gardien : Édouard Mendy

Défenseurs : Bouna Sarr, Pape Abou Cissé Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss

Milieux : Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Krépin Diatta

Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou