Togo - Sénégal : Le Onze probable de Cissé avec une possible titularisation du Marseillais Pape Guèye, la paire Koulibaly – Abdou Cissé attendue, Famara en pointe…

Et si Aliou Cissé surprenait son monde en aménageant partiellement son onze de départ qui sera aligné contre le Togo pour la 5e journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022.



La qualification pour les barrages en poche, le technicien sénégalais peut se payer le luxe de faire tourner son effectif voire s’essayer à d’autres schémas tactiques pour prendre à revers les Éperviers.

C’est notamment au niveau de la défense et du milieu que des changements sont attendus avec les probables titularisations de Pape Abdou Cissé en défense centrale, ou encore l’alignement de Pape Guèye au milieu, dans un 4-2-3-1 dans lequel Famara Diédhiou serait à la pointe de l’attaque…

Le bon moment pour relancer le binôme Pape Abou Cissé/Kalidou Koulibaly ?

Relégué sur le banc, en sélection, depuis plusieurs mois, le défenseur de l’Olympiakos, Pape Abdou Cissé ( 9 matches et buts toutes compétitions confondues cette saison) pourrait bien profiter du forfait du défenseur du PSG, Abdou Diallo pour enfin avoir du temps de jeu. Déjà aligné aux côtés de Cheikhou Kouyaté en 2018 lors de la double confrontation contre le soudan (13 oct 3-0, et 1-0 le 16 oct) le duo avait été très solide avec zéro but encaissé.



À l’époque, Papa Cissé avait profité des forfaits de Koulibaly et Salif Sané pour disputer ces deux journées comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Reste à savoir si Aliou Cissé fera assez confiance au Pikinois pour le titulariser avec KK, et le tester à l’occasion.



Bouna et Saliou Ciss dans les couloirs, Mendy dans la cage…

Au cas échéant, l’ex capitaine des Lions, Kouyaté pourrait être associé au défenseur de Naples et former le duo axial. Sur le couloir gauche, Saliou Ciss très performant en sélection, devrait être aligné de même que Bouna Sarr à droite de la défense dont la cage sera gardée par Édouard Mendy.

Un 4-2-3-1 avec Gana et Pape Guèye envisagé… Kouyaté une 3e option pour Cissé…

Avec une disposition en 4-2-3-1, annoncée, pour contrer les Togolais, l’entrejeu pourrait être légèrement remanié. Si la place de l’un des cadres de la tanière, Idrissa Gana Guèye est quasi certaine, les autres à pourvoir ont plusieurs prétendants. C’est le cas du néo Lion, Pape Guèye qui pourrait disputer ses premières minutes en sélection. Cela dans l’éventualité où Cheikhou Kouyaté serait aligné dans l’axe ou tout simplement laissé sur le banc. Après tout, Aliou Cissé a parfaitement la latitude de faire souffler ses cadres à l’image de Gana, Kouyaté voire Sadio Mané.

Avec ses deux milieux récupérateurs et relayeurs, Sadio Mané, serait en numéro 10, un électron libre chargé d’assurer le liant entre le milieu de l'attaque dont les couloirs seront occupés par Ismaïla Sarr à gauche et Krépin Diatta à droite.



Famara devant, Boulaye sur le banc ?

De retour en sélection suite à sa blessure, l’attaquant de Villarreal, Boulaye Dia, aura fort à faire pour retrouver sa place de titulaire dévolue à Famara Diédhiou en pleine bourre avec les Lions avec son triplé réalisé contre la Namibie. Le buteur d’Alanyaspor (D1 Turc) est pressenti pour démarrer contre les Éperviers…



Le Onze probable face au Togo



Gardien : Édouard Mendy

Défenseurs : Bouna Sarr, Pape Abou Cissé (ou Kouyaté) Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss

Milieux : Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye (ou Kouyaté), Krépin Diatta

Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou (ou Boulaye Dia)