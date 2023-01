Tivaouane/ renversement d'un bus : Bilan provisoire, 2 morts et une vingtaine de blessés

Un bus de 60 places en partance vers Saint-Louis, s'est renversé à la sortie de Tivaouane. Le bilan provisoire fait état de deux morts et d'une vingtaine de blessés.



Les faits se sont produits ce matin vers les coups de 8 heures 30 mn. Selon notre source, le bus de 60 places et un autre bus roulaient à grande vitesse, chacun des conducteurs tentant de dépasser l'autre. C'est ainsi que le bus de 60 places a terminé sa course dans la décharge située à la sortie de Tivaouane.



Nous y reviendrons...