Tivaouane-Thiénaba / Couverture sécuritaire et médicale du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers mobilisés

Dans le cadre de la couverture sécuritaire et médicale du Grand Gamou dans la période du dimanche 31 août au 6 septembre 2025, "un détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers est chargé d'assurer sur les communes de Tivaouane et Thiénaba, ainsi que leurs zones d'intérêt opérationnel, la prévention et les secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique".
Selon le communiqué de la Division Informations et Relations Publiques (DIRP) de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sous la houlette du commandant Yatma Dièye, il assurera "la prévention et la prévision des risques sur l'ensemble des sites des Gamou et dans leurs zones d'intérêt opérationnel, notamment par des visites de prévention et par des pré- positionnements de dispositifs de prévision opérationnelle ; les secours d'urgence et l'assistance aux personnes malades, blessées et victimes d'accidents dans les villes de Tivaouane, Thiénaba et sur tous les axes y menant, notamment lors des accidents de la circulation routière; l'encadrement sécuritaire des grandes cuisines; la sécurité civile des zones de grands rassemblements humains; la participation au ravitaillement en eau des pèlerins; la couverture médicale et sécuritaire permanente des grandes Mosquées, des
esplanades et des lieux de rassemblement et de dévotion; la couverture sécuritaire des cérémonies officielles; le soutien aux actions de santé publique des services de santé du Ministère de la Santé et l’Action sociale."
D'après ledit communiqué, "un accent sera mis sur le contrôle de la situation des sites inondés quelles que puissent être les manifestations pluvio-orageuses à venir.
Pour une bonne coordination interservices, un Poste de Commandement Opérationnel
mixte, composé de représentants de la Gendarmerie, de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et de la Police, sera mis en place à la préfecture de Tivaouane pour
les besoins du Gamou."
En effet, d'importants moyens personnels et matériels ont été engagés pour la réussite de cette mission. "Pour les moyens personnels, le détachement est fort de 550 sapeurs-pompiers
dont: 25 officiers, 155 sous-officiers, 370 militaires du rang". Et s’agissant des moyens roulants, "93 véhicules sont engagés dont 14 engins d'incendie, 24 ambulances, 08 véhicules secours routiers,
09 Camions Citernes Grande Capacité de 30.000 litres et autres engins spéciaux".
Le détachement est articulé en 2 échelons
Le premier est constitué des moyens personnels et matériels engagés dans les
villes saintes de Tivaouane et Thiénaba et leur zone d'intérêt. Le deuxième est composé des moyens engagés sur tous les grands axes qui mènent vers les villes saintes. Cette articulation est faite, compte non tenu des unités encadrantes, qui sont en alerte. Il s'agit notamment de toutes les casernes de sapeurs-pompiers dont les secteurs d'intervention s'ouvrent sur les grandes circulations qui mènent vers les villes saintes de Tivaouane et Thiénaba.
À côté des unités d'incendie et de secours, il faut retenir l'engagement de :
La Compagnie Sauvetage-déblaiement formée pour intervenir lors des effondrements de bâtiments ou d'éléments de structures et en cas d'accident de
la circulation routière avec des victimes coincées. L'Unité de Secours d'Urgence Médicale (USUM) pour une prise en charge plus approfondie des victimes gravement blessées, sur les lieux d’accident et durant le transport jusqu’aux structures hospitalières. Les Motos d'Intervention Rapide déployées dans des zones difficiles d'accès et où dans les zones avec beaucoup d'embouteillages, pour plus de rapidité dans les interventions.
