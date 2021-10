Tivaouane / Gamou Champ de courses : Le cours magistral de Serigne Moustapha Sy sur la vie et l'œuvre du prophète Mohamed (PSL)

Le temps forts du gamou au champ de courses aura été le cours magistral délivré par le responsable moral du mouvement moutarchidine wal moutarchidaty, Serigne Moustapha Sy, sur la vie et l'œuvre du prophète Seydina Mohamed (SWS).



Une vie pleine de sens et une œuvre qui inspire la loyauté envers son serviteur, la bonté vis à vis ses prochains, le courage, la patience et la persévérance face aux obstacles qui rythment la vie au quotidien.



À travers des versets coraniques, des hadiths et des anecdotes, le guide religieux Serigne Moustapha Sy a capté pendant deux tours d'horloge l'attention des fidèles talibés qui s'étaient déplacés en masse au champs de courses pour recueillir le message de leur guide spirituel...