Tivaouane / Dialogue inter-confrérique : Le saisissant témoignage de Serigne Moustapha Sy sur le Khalife Serigne Mountakha Mbacké.

Encore un bel acte posé, symbole du dialogue inter confrérique, entre la Tidjania et la Mouridiya. En effet, le responsable moral des Moustarchidine wal Moustarchidati a tenu à rendre un hommage au Khalife général des Mourides lors du grand Ziarra de ce mardi.



À Serigne Mountakha, il confie : « je suis l’un des vôtres, je vais vous honorer comme Serigne Cheikh l’a toujours fait… »



Une forte relation était nouée entre son défunt père et l'actuel Khalife et qu'il compte perpétuer...