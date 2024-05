Tivaouane/ Décès de Abdou Aziz Kane Guèye: " il y a des gens à l'hopital qui n'ont pas mangé ce jour là"( Préfet de Tivaouane)

Le préfet de Tivaouane a reçu les marcheurs devant la préfecture où ces derniers lui ont remis un mémorandum. Mamadou Guèye en a profité pour présenter ses condoléances à la famille du défunt. " Àprés avoir reçu le mémorandum qui m'a été remis par les organisateurs de la marche, j'ai voulu échangé quelques mots. D'abord, remercier pour le caractère pacifique et patriotique de la marche qu'ils ont sollicitée et que nous avons autorisée, même un jour férié. Mais ils ont respecté toutes les consignes qui ont été données depuis l'itinéraire jusqu'aux horaires de la marche...Profiter aussi de l'occasion pour transmettre mes condoléances au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du premimer ministre M. Ousmane Sonko, du ministre de l'intérieur le général Jean Baptiste Tine, du gouverneur de la région de Thiès, les condoléances envers la famille du disparu et à la jeunesse de Tivaouane...".



Revenant sur l'organisation de la marche, le préfet de préciser " Nous comprenons parfaitement cet élan d'indignation et de solidarité qui n'a d'égale que la place qu'occupait El Hadj Abdou Aziz Kane Guèye dans le coeur des tivaouanois, particulièrement à la jeunesse. Il était le symbole d'une jeunesse travailleuse, il était un ouvrier, un artisan menuisier, qui vivait à la sueur de son front...".



Répondant aux sollicitations des marcheurs pour une prise en charge des manquements au niveau de l'hopital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, le préfet s'est voulu rassurant. " J'ai reçu dernièrement la directrice de l'hopital, nous avons tenu une séance de travail par rapport à toutes ces questions là... Au niveau de l'hopital, les médecins avaient fini de tisser avec le disparu des relations de solidarité, vraiment d'amitié, tellement il était joyeux. Jusqu'à son décés, il y a des gens à l'hôpital qui n'ont pas mangé ce jour là pour vous dire que c'est nous tous qui pleurons le disparu", a-t-il indiqué tout en insistance sur la diligence qui sera réservée à ce mémorandum auprès des autorités compétentes pour la prise en charge des doléances de la population concernant l'hopital Dabakh de Tivaouane.