Tirage au sort Ligue Europa : Un gros choc entre Manchester United et le FC Barcelone au menu des barrages…

Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa dont les affiches des barrages ou 16èmes de finale ont été dévoilées ce lundi à l’issue de la cérémonie de tirage au sort. Si le tableau est relativement équilibré avec des oppositions telles que Ajax vs Union Berlin, Séville vs PSV ou Bayer Leverkusen vs Rennes, n ul doute que le choc entre le FC Barcelone fraîchement éliminé de la phase de poules de la Ligue des champions et Manchester United, sera à suivre de très près. Les deux légendes que sont Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski seront en première ligne pour cette double confrontation prévue entre le 16 et le 23 février 2023.

Le tirage au sort des barrages…

FC Barcelone - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting Portugal - Midtjylland

Shakhtar Donetsk - Rennes

Ajax Amsterdam - Union Berlin

Bayer Leverkusen - Monaco

Séville FC - PSV

Salzbourg - AS Roma