Tirage au sort Coupe de la Ligue 2020 : Des affiches de rêve et 15 millions FCFA pour le vainqueur.

Le tirage au sort des rencontres du 1er tour de la Coupe de la Ligue a été officiellement effectué au siège de la Ligue Senegalaise de Football Profesionnnel (LSFP.)



Pour cette édition 2020 d’intéressantes affiches seront proposées aux amateurs de football. dont un alléchant AS Pikine versus le Jaraaf de Dakar. D'ailleurs ces deux formations s’étaient croisées lors de la 2ème journée du championnat de L1, avec au bout une victoire (1 – 0) des Pikinois au stade L.S. Senghor.



La rencontre entre le DUC et Dakar sacré-cœur sera à suivre, de même que l'opposition qui mettra aux prises les "Verts" du Casa sports au Stade de Mbour. Au moment où e NGB club recevra les "Samba Linguère."



Les rencontres sont prévues entre le 4 et le 5 janvier 2020. À préciser que le Champion du Sénégal en titre, Génération Foot et, le vainqueur de la coupe de la ligue 2019, Diambars, ont été exemptés de ce tour. Il en sera de même pour Teungueth FC vainqueur de la Coupe du Sénégal 2019, et CNEPS Excellence, champion de Ligue 2.



À l’issue des rencontres de ce premier tour, les 12 équipes qualifiées rejoindront les 4 exemptées pour un autre tirage intégral pour les huitièmes de finale.



Cette compétition sera primée, à raison de 15 millions de francs au vainqueur et 5 millions FCFA pour le finaliste malheureux. Avec une programmation bien calée. La Ligue Pro qui prévoit de faire jouer un tour par mois, envisage la finale en juillet.