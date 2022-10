Tirage au sort CHAN 2023 : Le Sénégal atterrit dans la poule B avec la Côte d’Ivoire, la RDC et l’Ouganda…

Le tirage au sort de la 7e édition du CHAN Algérie 2023 (13 janvier au 4 février) s’est déroulé ce samedi dans la capitale algérienne.



À la suite du tirage au sort, le Sénégal qui retrouve la compétition après une longue absence, affrontera la République Démocratique du Congo, l’Ouganda et la Côte d’Ivoire dans le groupe B.



Le pays hôte, l’Algérie, sera en compétition dans le groupe A avec la Libye, vainqueur en 2014, l’Ethiopie et le Mozambique.



Le Maroc, champion en titre, va défendre son titre, dans un groupe C très relevé avec le Soudan, Madagascar et le Ghana…



Groupe A : Algérie, Libye, Ethiopie, Mozambique

Groupe B : RD Congo, Côte d’Ivoire, Ouganda, Sénégal

Groupe C : Maroc, Soudan, Ghana, Madagascar

Groupe D : Mali, Angola, Mauritanie

Groupe E : Cameroun, Congo, Niger