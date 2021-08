Tirage CAN 2022 : Le tirage complet avec des matches de gala au menu…

On connaît désormais la composition des six groupes de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN). Le Cameroun, pays organisateur, devra défier le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert devant son public.







Le champion d’Afrique en titre, l’Algérie a été versée dans le groupe F avec une redoutable sélection ivoirienne en plus de la Sierra Leone et de la Guinée équatoriale. Un groupe assez équilibré pour les Fennecs et les Éléphants qui ont les faveurs des pronostics. Le choc Algérie- Côte d’ivoire sera fortement attendu par les férus de beau jeu.







Les deux nations se sont déjà croisées lors de quatre phases finale d’une CAN : quart de finale 2010 (3-2 ; AP en faveur de l’Egypte), CAN 2013 (2-2, en phase de groupe), quart de finale 2015 (3-1 pour la Côte d’ivoire) et dernièrement en quart de finale de la CAN 2019 (1-1, TAB 4-3 pour l’Algérie.)







Le Sénégal, finaliste de la dernière édition, jouera contre le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Aliou Cissé qui a déjà affronté et battu le Zimbabwe (2-0) à la CAN 2017, sait déjà à quoi s’attendre. Toutefois le derby entre les Lions et le Syli national promet d’être épique.





Dans le groupe C, deux challengers pour le titre seront également en opposition avec la belle affiche entre le Maroc les Black Stars du Ghana.







Tandis que le recordman en terme de participation et de trophées gagnés à une phase finale de CAN (25e CAN, 7 finales remportées), l’Égypte retrouvera la Côte d’Ivoire comme en 2019, lors des quarts de finale…







Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert



Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi



Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon



Groupe D : Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau



Groupe E : Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d’Ivoire



Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie