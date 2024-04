Tiken Jah sur l’élection présidentielle : « C’est une révolution … parce que Macky Sall a massacré la démocratie »

Le chanteur Ivoirien, Tiken Jah s’est exprimé sur l’élection présidentielle qui s’est tenue le 24 mars dernier au Sénégal. Selon l’artiste révolutionnaire, c’est une révolution de la population sénégalaise.



« C’est une révolution… parce que Macky Sall a massacré la démocratie. Seul le recul de l’histoire et les historiens nous confirmeront ou pas dans quelques années si l’élection au premier tour le 24 mars 2024 du 5ème président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et la victoire par extension de son ami et mentor Ousmane Sonko sont à considérer comme une « révolution », un tournant historique pour le Sénégal, mais aussi par extension pour le reste des pays africains », a-t-il affirmé dans une interview accordée à monstudio.tv.



« Soixante quatre ans après l’indépendance, un certain 4 avril 1960, la démocratie sénégalaise a remporté une victoire historique contre les tentatives autocratiques de confiscation au peuple du droit de choisir librement leur président.



Malgré les pressions sur la presse, l’emprisonnement systématique des contestataires, les 80 morts des répressions, l’’emprisonnement d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, le peuple a fini par gagner et donner une belle leçon de démocratie », a-t-il ajouté.