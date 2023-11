Thilogne/ Me Moussa Bocar Thiam rend hommage à Farba Ngom: « C’est un fils du Fouta qui a du mérite…»

Venu assister à la fête sportive organisée par la commune des Thilogne en l’honneur du député Farba Ngom, le maire de Ourossogui Me Moussa Bocar Thiam a rendu un hommage à son frère. La jeunesse de Thilogne a choisi Farba Ngom comme parrain. Et c’est également, Me Moussa Bocar Thiam qui confirme l’opportunité de ce choix. « C’est un digne fils du Fouta qui ne cesse de surprendre par ses bonnes actions qui vient d’être honoré par les populations de Thilogne », considère le ministre de la communication. Me Moussa Bocar Thiam invite la jeunesse à garder cette confiance qu’elle a toujours eu envers le maire des Agnams qui, d’après lui, « a suffisamment montré ses preuves en matière de patriotisme ».





Cheikh S. FALL