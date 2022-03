Thiès : le recteur de l’UGB et sa famille braqués quatre heures durant par des malfaiteurs « à la recherche du Procureur »

La famille du recteur de l'université Gaston Berger de Saint Louis l’a échappé belle. Elle a été victime d’un cambriolage ce samedi, tard dans la nuit. Les malheureuses victimes ont été braquées pendant quatre heures de temps avant que les malfaiteurs ne s’en aillent. Ces derniers selon nos sources, sont entrés dans la demeure du Pr Ousmane Thiare, à la recherche du « Procureur de Thiès », selon les informations de Dakaractu.

Convaincus qu’ils ont en face d’eux le Procureur, il a fallu que le recteur leur présente sa carte professionnelle pour les convaincre de leur méprise. Pendant ce temps, ils ont mis la demeure en sens dessus dessous à la recherche d’objets de valeur et d’argent. C’est après quatre bonnes et interminables heures, que les bandits ont finalement abandonné la famille tétanisée sur place, mais en emportant dans leur fuite le véhicule de l’épouse du Professeur. Ce dernier a été retrouvé d’ailleurs à Dakar.

La Police et même la Gendarmerie sont sur le coup en ce moment. Le ministre de l’enseignement supérieur, Cheikh Omar Hanne, a envoyé une délégation au recteur afin de témoigner de sa compassion à ce dernier et à sa famille. Une affaire rocambolesque qui fera encore parler dans les jours à venir...