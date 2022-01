Thiès / UGB : Les étudiants Thiessois tirent la sonnette d'alarme et lancent un appel aux autorités locales

Au moment où la campagne électorale pour les élections locales 2022 bat son plein, plus de 200 bacheliers Thiessois orientés à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis sont confrontés à un problème de logement. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, ces fils de Thiès interpellent les autorités thiessoises sur leur sort surtout en cette période électorale où les candidats en lice dépensent des millions pour diriger les destinées de nos mairies. Mais, en ce moment crucial où l'avenir de nos jeunes est en jeu, ces autorités sont apparemment en train de faire la sourde oreille. "Depuis la disponibilité des orientations, le cercle des étudiants thiessois de l'UGB n'a cessé d'interpeller les autorités thiessoises en vue d'une meilleure préparation de l'accueil, de l'orientation mais aussi et surtout de l'hébergement des étudiants thiessois de l'UGB", lit-on dans le document. En effet, selon ces jeunes "la question du logement qui reste la plus cruciale d'ailleurs, a été le problème de tous les bureaux qui se sont succédé car les solutions mises en application jusqu' ici étaient ponctuelles et nourries par l'urgence. Rien que l'année dernière, des étudiants thiessois ont été chassés de leur appartement pour non paiement de loyer depuis plusieurs mois. Cette année encore, le même problème se pose et devient plus crucial car il s'agit de la prise en charge de plus de 200 étudiants thiessois alors que CETHUS ne dispose pas de moyens pour loger les étudiants", explique-t-on dans le document...