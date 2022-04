Une grave affaire de tentative de meurtre s'est produite au quartier Darou Salam 1 dans la Cité du rail. Les faits se sont déroulés samedi matin entre 11 heures et midi. En effet, c'est un enfant âgé de 8 ans répondant au nom de M. L. Aïdara qui a échappé de justesse à son bourreau qui a tenté en vain de lui ôter la vie à l'aide d'un couteau.



M. L. Aïdara s'en est finalement sorti, mais avec des blessures au ventre, à l'épaule droite et au cou. Selon sa grande sœur Aïcha, "son bourreau voulait le mettre à terre pour l'égorger". Le président de l'association "And Défar souniou gokh de Darou Sall" qui déplore l'insécurité qui règne dans ce quartier de Darou Salam 1, sollicite des autorités municipales plus d'éclairage de leur coin.



Il a aussi invité les propriétaires de maison à venir renforcer la sécurité de leurs logements vacants quitte à venir s'installer pour une plus grande sécurité des populations.