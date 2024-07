Thiès / Revue du Plan d'action national sur le handicap : " Nous en sommes à 75.510 cartes d'égalité des chances..." ( Dr Arame Top Sène).

La direction générale de l'action sociale a initié ce mercredi à Thiès, un atelier de revue du Plan d'action national sur le handicap 2023-2027.



Une occasion pour la Directrice Générale de l'Action Sociale, le Dr Arame Top Sène, de rappeler le travail qui a été fait en amont. "On avait en 2012-2021, fait une revue des plans nationaux du handicap. Une revue par laquelle, nous avions pu constater qu'on avait pratiquement 22 milliards de Fcfa investis pour la gestion du handicap", a-t-elle informé.



Avant d'ajouter : "Pour cette revue de 2023-2027, nous avons estimé le budget à 31 milliards de Fcfa, compte non tenu des autres interventions qui ont été faites au niveau de la sécurité, notamment avec les militaires, la gendarmerie, la Douane etc... ( des interventions sur le plan social)"



Revenant sur la loi d'orientation sociale, elle déclare : "En ce qui nous concerne, au niveau de la direction générale de l'Action Sociale, à travers la loi d'orientation sociale en son l'article 3 qui parle de la carte d'égalité des chances, nous en sommes à 75.510 cartes d'égalité des chances... " Ainsi, 31.000 cartes d'égalité des chances sont prévues d'ici la fin de l'année (Plateforme).



En somme, il est aussi prévu le lancement d'une campagne d'enrôlement afin de répertorier les handicaps dans le cadre de ce présent plan d'action. Celle-ci permettra d'identifier le nombre exhaustif de personnes en situation de handicap au Sénégal...