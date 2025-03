Thiès/ Concertation avec les élus locaux-Paiement du FADL: " Le ministre des mines et le ministre des finances ne font pas le travail nécessaire..."( Mbaye Dione, maire)

Mbaye Dione, le député-maire de Ngoundiane, par ailleurs secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal( AMS), qui a pris part aujourd'hui à Thiès à la 4e journée de concertation sur le financement et la fiscalité locale, a exprimé les préoccupations des collectivités territoriales par rapport à la mobilisation des taxes et impôts. " Aujourd'hui, nous avons du mal à mobiliser l'existant, c'est nos ressources propres c'est-à-dire les taxes et impôts que nous ne pouvons pas recouvrer sans l'accompagnement des services de l’État. Il s'agit du trésor et des impôts[...]. Aujourd'hui, malgré quelques intentions positives, on sent qu'il n'y a pas une fluidité entre les collectivités territoriales et le trésor. Ce qui fait que les recettes existantes sont difficilement mobilisables", a-t-il regretté.

Le maire de Ngoundiane d'enchaîner sur les difficultés liées aux transferts de certains fonds de la part de l'État. " L'autre élément, c'est que l'État transfère aux collectivités territoriales des ressources, c'est des transferts: fonds de dotation, fonds de concours, la CEL etc. Nous le recevons difficilement et tardivement. Et le troisième c'est qu'il y a des bailleurs qui accompagnent les collectivités, je peux citer le Pacasen, qui a mis des centaines de milliards pour accompagner 123 collectivités territoriales, mais depuis 1 an ce programme ambitieux qui était parti pour transformer de façon extraordinairement positive les visages de nos agglomérations, ce programme est à l'arrêt pour la bonne et simple raison que les entreprises n'ont pas reçu leurs paiements. Quand nous nous sommes renseignés, il paraîtrait que la Banque Mondiale a libéré ses fonds, l'AFD a libéré ses fonds, il reste la contrepartie de l’État[...]".

Avant de terminer sur le FADL. " Le dernier élément qui me paraît extrêmement important, le ministre l'a dit, c'est le fonds d'appui au développement local( FADL)[...]. Rares sont les entreprises minières qui paient le FADL et c'est l'une des rares ressources en termes d'impôts qui va directement dans les caisses des communes[...]. Le FADL est directement distribué aux communes mais nous ne le recevons pas parce que le ministre des mines et le ministre des Finances ne font pas le travail nécessaire pour permettre aux communes de recevoir ces fonds. Ce qui veut dire que c'est bien de réfléchir sur de nouveaux mécanismes pour avoir de nouvelles recettes, mais ce qui existe déjà on doit le recouvrer", a-t-il suggéré.