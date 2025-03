Contribution : Apport de Racine SY au développement politique, économique et social du Sénégal.

Aux législatives passées, crédité de presque 17 000 voix et ayant subi les défaveurs douteuses d’une ressemblance de couleurs et d’acronyme avec une autre liste, Racine SY était sorti satisfait voire gagnant de ces élections.

Les explications demeurent simples. Le brillant homme d’affaires était allé aux élections sans préparation, sans alliés et sans véritablement faire campagne électorale.

Les objectifs du mouvement dirigés par Racine SY étaient à la fois simples, intéressants et même vitaux : imposer un débat de fond, un débat sur les priorités réelles du pays. S’éloigner un peu du débat accessoire sans rapport et apport avec les problèmes de développement des sénégalaises et sénégalais.

Nous avions parlé de chômage et de comment le combattre, de comment rendre le système de retraite meilleur, comment autonomiser les femmes afin qu’elles s’épanouissent et puissent être porteuses de progrès et d’innovation. Comment, véritablement, réduire la pénibilité dans travail notamment dans les marchés et ailleurs.

C’était notre contribution à l’assainissement du débat politique au Sénégal.

Racine SY, homme de développement, renseignait que le Sénégal devait s’orienter davantage vers l’apaisement du climat social et travailler au relèvement du pouvoir d’achat qui passent par favoriser les conditions d’emploi, le combat contre le chômage, l’autonomisation des femmes. C’était les thèmes outrageusement, audacieusement et pertinemment traités

Aujourd’hui, le constat est que le Sénégal rencontre les mêmes difficultés.

S’il est salué le dialogue social entre le patronat, les syndicats et l’Etat du Sénégal, il est d’un impératif d’aller vers une réelle optimisation de ce vœu d’apaisement du climat.

Or, ce n’est possible qu’avec le ressenti des populations d’obtenir une meilleure qualité de vie, d’être moins fatigué socialement, de pouvoir mieux vivre, pouvoir mieux se soigner et de pouvoir, sans rien d’autre, subvenir à leurs besoins.

La meilleure contribution est d’ailleurs de créer l’emploi. C’est pour cela qu’il doit être mis sur un piédestal, salué avec toute la déférence que cela exigence celles et ceux qui permettent à des milliers de sénégalais d’avoir un salaire décent.

Le Président Racine SY est de cette trempe.

Vice-président du patronat sénégalais et président du patronat du tourisme sénégalais et ouest africain, le maire de Podor a depuis des décennies implanté des sociétés au Sénégal aussi bien dans les secteurs du tourisme, de la logistique, du transport et même de l’audiovisuel.

Pas moins de 10000 emplois. Ça sert 10000 familles. Donc des millions de sénégalais !

Créateurs, en conséquence, de milliers et de milliers d’emplois, Racine SY contribue d’une manière très efficace à l’économie du pays, depuis très longtemps.

Sa maîtrise de l’écosystème mondial du tourisme lui a valu d’être une voix autorisée et une référence absolue. Pour rappel, il est Président des Confédérations des Organisations Patronales de l’Industrie Touristique de l’Espace CEDEAO (COPITOUR)

Ne parlons même pas dans le présent texte de ses réformes, qui pouvaient porter son nom comme en France avec les grandes réformes, au niveau des institutions sociales.

Assurément, la création d’emplois demeure l’un des principaux moyens de sortir de la pauvreté.

Ceux qui créent de l’emploi octroient des salaires à des employés, des dividendes aux actionnaires et des impôts à l’Etat voire les collectivités territoriales.

Leur apport dans la société est incommensurable.

Au demeurant, ils contribuent à endiguer pour ne dire occire la tension sociale.

Concrètement, plus les personnes ont de l’emploi moins ils seront appelés à se muer en contestataires.

Il faut, en conséquence, de l’Etat du Sénégal continuer à miser sur eux.

L’étendue du chantier étant vaste, l’Etat doit même travailler à convaincre d’autres hommes forts à venir investir au Sénégal pour résorber le déficit d’emplois.

L’objectif n’étant la substitution d’hommes d’affaires par d’autres hommes d’affaires mais un secteur privé fort où chacun pourra contribuer à la lutte contre le chômage, la création d’emplois et permettre aux sénégalaises et sénégalais d’avoir un meilleur pouvoir d’achat.

Boubacar Mohamed SY

Juriste.

Écrivain

Auteur des livres :

- le Sénégal sous laser politique. 180 Pages. Août 2023. Ed harmattan

Présidentielle 2024 au Sénégal : Échec et Mat. 210 Pages. Juillet 2024. Ed Harmattan.

Analyste politique.

Conseiller Municipal / Commune de Patte d’oie