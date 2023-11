Thiès : Ousmane Diop de AWA octroie à ses groupements de femmes un financement estimé à 20 millions FCFA et s'érige en défenseur d'Amadou Bâ

Spécialement venu à l'occasion de la tournée économique du PM, Amadou Bâ, le leader du mouvement Alliance Wallu Askan Wi (AWA), Ousmane Diop, reste convaincu qu'il représente le bouclier du candidat de BBY dans la cité du rail. Il a aussi décidé de terminer l'année en beauté en remettant sur fonds propre à ses groupements de femmes, des financements estimés à 20 millions FCFA pour la troisième étape de ses lignes de crédit.



"Je soutiens Amadou Bâ à 100% pour l'intérêt de cette ville. Et je compte être son défenseur contre toute personne qui tenterait de détourner le candidat de BBY de ses véritables objectifs à Thiès", dira Ousmane Diop. Qui attend beaucoup en retour du Président Macky Sall et du PM pour pouvoir davantage, précise-t-il, appuyer les populations de la cité du rail.



Car, pour lui, il est certain qu'il est incontournable sur l'échiquier politique de cette cité. D'après lui, " la clé de la réussite d'Amadou Bâ à Thiès est entre mes mains. Et je compte lui ouvrir cette porte". Cependant, il n'exclut pas de travailler en parfaite collaboration avec tous les leaders politiques de BBY amis et parents d'Amadou Bâ.