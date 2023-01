Thiès : «Nous souhaitons relancer l'UASSU au mois d'avril prochain» (Yankhoba Diatara)

Le ministre des sports, Yakhoba Diatara a organisé une rencontre d'échanges et de partage à Thiès avec les acteurs du milieu sportif pour mieux les accompagner. Yankhoba Diatara a signalé qu'il va accompagner le monde du sport dans la cité du rail. Mais surtout, il a annoncé la date de la relance de l'UASSU.

D'après lui, «le président de la République a pris deux décrets pour la création de la fédération pour le sport scolaire et la fédération pour le sport universitaire. Je suis en train de travailler avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur pour la mise en place de ces deux fédérations pour le développement du sport scolaire et universitaire. D'ailleurs nous souhaitons relancer l'UASSU au mois d'avril prochain». Il a également prévu la réalisation de projets à l'échelle nationale pour le développement du sport. «Nous travaillons pour la relance de l'UASSU comme le souhaite le Président, Macky Sall. Car, c'est un grenier où l'on voit éclore plusieurs talents. Chaque année, je compte acheter 1000 ballons pour le basket et le handball que nous allons distribuer sur le territoire national. Nous souhaitons également réaliser une centaine de terrains sur l'ensemble du territoire national», dira-t-il.