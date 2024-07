Thiès-Nord/ Le successeur de Birame Soulèye Diop sera bientôt connu: Les conseillers municipaux convoqués à une nouvelle session le 3 août pour l'élection du maire

À la mairie de Thiès-Nord, le nouveau maire sera connu dans quelques jours c'est-à-dire le 3 août prochain. En effet, le conseil municipal a été convoqué à une nouvelle session avec comme ordre du jour " remplacement du maire et correction éventuelle du Bureau municipal".



Plusieurs candidats seront ainsi en lice dont ceux du Parti Pastef et alliés, du PUR etc. L'heure est présentement aux visites nocturnes et autres manœuvres auprès des conseillers municipaux afin de décrocher le maximum de suffrages...