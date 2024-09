Thiès : Massamba Diop lance son mouvement dénommé "Masla Ci Yonu Deug" et entend officialiser sa position pour les législatives

"Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements à l'ensemble des autorités religieuses, étatiques, politiques, et mouvements ici présents. Sympathisants et militants qui ont fait le déplacement depuis Tamba, Bakel, Kidira, Koungheul, Mbour, Matam, Dakar, j'en passe". M. Diop d'ajouter : "Mesdames et messieurs, nous constatons depuis plusieurs années que la situation politique du pays est en rupture avec les préoccupations des populations et se manifeste par un intérêt partisan, des crises de valeurs et institutionnelles, l'insécurité, le désespoir des jeunes qui empruntent la mer et le désert à la recherche de conditions de vie meilleure. Nous sommes arrivés à un stade où les sénégalais éprouvent un manque de confiance justifié envers les leaders politiques qui malgré les privilèges dont ils bénéficient, ne cessent de mener le pays vers l'insécurité socio-économique", a-t-il fait constater

Fort de ce constat, Massamba Diop et Cie ont ainsi décidé de prendre leur destin en main pour apporter leur contribution à la reconstruction du Sénégal d'où la naissance de ce mouvement. Toutefois, Ils marquent leur ouverture à toutes les forces vives de la nation et entendent donner leur position très prochainement par rapport aux législatives...