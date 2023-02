Thiès : Massamba Diop de RV clashe Sonko et invite Macky à déclarer officiellement qu'il ne sera pas candidat en 2024

Les militants et sympathisants de la République des Valeurs (RV) se sont réunis à la permanence de leur parti pour investir leur leader Thierno Alassane Sall pour la présidentielle 2024. Le coordonnateur départemental de RV, Massamba Diop, est revenu sur la valeur de l'homme et son cursus. Pour lui, Thierno Alassane Sall a le meilleur profil pour diriger ce pays en 2024. "Nous souhaitons qu'il soit le 5 ème Président de la République du Sénégal. C'est un homme d'État. Pour l'intérêt supérieur de la nation, il a quitté la mouvance présidentielle pour défendre les intérêts de la population", a expliqué Massamba Diop. Qui n'a pas manqué de souligner que le Président Macky Sall avait dit qu'il ne ferait que deux mandats. "Ce que nous voulons, c'est la paix et la stabilité du pays. Ce que Macky Sall doit faire, c'est déclarer officiellement qu'il ne va pas se présenter à la présidentielle 2024 et organiser des élections démocratiques", a-t-il soutenu, non sans rappeler que Me Abdoulaye Wade en a fait ses frais lorsqu'il avait voulu se présenter à nouveau.

Il a aussi fustigé les dérives sur les réseaux sociaux et les attaques contre nos guides religieux. Cependant, il a lancé des piques dans le jardin Pastefien. "On a l'impression qu'il n'y a que deux partis aux Sénégal : La mouvance présidentielle et le Pastef", dit-il. Et d'ajouter : "Ce Sénégal ne mérite pas d'avoir un Président de la République qui a maille à partir en justice pour une affaire de mœurs". Massamba Diop invite ainsi les Sénégalais à revoir leur choix pour l'intérêt supérieur du pays.