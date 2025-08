Thiès / Lutte contre les occupations anarchiques : l'association des ouvriers de la région réclame un site de recasement

L'association des ouvriers de la région de Thiès a initié ce samedi une journée de nettoyage dans la gare routière de Thiès.

Accompagnés du groupement mobile des sapeurs-pompiers et autres, les membres de ladite association ont fortement contribué à l'amélioration du cadre de vie de ladite gare où les usagers cohabitaient avec les saletés et les odeurs nauséabondes. À cette occasion, le président de l'association, Abdoulaye Dieng, a rappelé les principales doléances de cette structure, notamment la sollicitation d'un site de recasement au profit des ouvriers de Thiès.

À le croire, la mise à disposition de ce site permettra de lutter drastiquement contre les occupations anarchiques à Thiès et réduire par ricochet les accidents de la route. Venu prendre part à cette journée, le maire de la ville de Thiès s'est engagé à trouver des voies et moyens pour pouvoir accompagner ladite association. Il a également promis de tansmettre leurs doléances aux plus hautes autorités de ce pays.

À noter que ladite association a procédé à la réfection de plus de 6.000 tables bancs...