Le président de la République des Valeurs (RV), Thierno Alassane Sall, vient de déclarer officiellement sa candidature à la tête de la mairie de la ville de Thiès. Selon le leader de RV qui jette du sable sur le 'Mbourok Soow" les réserves foncières de la cité du rail sont épuisées. Aussi, refuse-t-il d'être complice de cette mauvaise gestion des municipalités car, fait-il remarquer, la cité du rail ne doit pas être laissée entre les mains de "courtiers de la politique et du foncier".



"L'avènement tant chanté de l'acte 3 de la décentralisation qui devait consacrer plus de démocratie a vu, la spoliation foncière devenir une épidémie. Partout la ruée vers la terre et le partage des réserves foncières sont devenus l'activité principale des élus municipaux", se désole-t-il.



Avant d'annoncer que nous devons faire face à ce désastre avec une nouvelle ère où "l'accès au foncier sera transparent et démocratique". Une nouvelle ère, dira-t-il, où la santé, l'éducation, l'art et la culture, l'environnement entre autres, occuperont une place importante dans son programme s'il est porté à la tête du Conseil municipal de la mairie de ville avec sa grande coalition.