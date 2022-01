À moins de quelques jours de la fin de la campagne électorale des locales 2022, les artisans de la région de Thiès ont organisé un méga-meeting pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) derrière le ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Docteur Pape Amadou Ndiaye. Qui est revenu sur le rôle que jouent les artisans dans l'économie du pays.



Selon lui, les artisans participent énormément au développement. De grands leaders de BBY et la tête de liste à Thiès-Ouest Bineta Basse ont pris part à ce méga-meeting qui s'est tenu en présence du président de la chambre des métiers et de presque tous les artisans de la cité du rail.



Le Dr Pape Amadou Ndiaye, après avoir rappelé les projets de l’État pour les artisans, a invité à des élections apaisées. En cette période de pandémie où le nombre de cas augmente, le ministère a également invité les populations à aller se faire vacciner...