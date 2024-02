Thiès : Les forces de sécurité barrent la route aux manifestants qui sont contre le report

Ça a chauffé ce vendredi après-midi dans la cité du rail. Des Thiessois qui sont contre le report de la présidentielle 2024 sont sortis en masse pour manifester leur colère suite à la décision du Président Macky Sall de reporter la présidentielle du 25 février. Mais c'était sans compter avec la volonté des forces de défense et de sécurité qui se sont déployées dans les différents axes où, ces manifestants ont brûlé des pneus et tenté de barrer les routes, pour les repousser avec des lacrymogènes. Le coordonnateur de Y'en à marre à Thiès, Saliou Ndiaye a été mis aux arrêts par les limiers. Aux moments où vous lisez ces écrits, les limiers sont en train de sillonner presque tous les axes routiers pour repousser manifestants et empêcher les saccages