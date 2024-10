Thiès – Législatives / Ndèye Soukèye Guèye suspend toutes ses activités au sein de l'Alliance pour la République : « Ma dignité ne m'autorise pas à transhumer ».

La coordinatrice des anciens de l'APR du département de Thiès a décidé de suspendre toutes ses activités au sein de l'Alliance Pour la République (APR).



« J'aperçois que mon parti n'a jamais répondu à la morale de la reconnaissance à mon égard et puisque ma dignité ne m'autorise pas à transhumer, j'ai décidé, en accord avec ma base affective et sympathisante, de suspendre toutes activités militantes au sein du parti », a-t-elle déclaré.



Et de renchérir : « Je veux me donner la latitude pour mieux comprendre les enjeux politiques qui se déroulent sous nos yeux. »



À rappeler que la coordinatrice des anciens de l'APR du département de Thiès a pris cette décision au moment où les candidats aux élections législatives commencent à envahir le terrain, coïncidant avec l'ouverture de la campagne électorale…