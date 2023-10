Thiès : Le président de l'UNR/BBY Massaly lève la barre très haut en remettant le 1er, 2244 parrainages loin des 500 fixés aux responsables politiques

Le mandataire de BBY à Thiès-Ouest, Dr Pape Amadou Ndiaye était avec le leader du parti Union pour une nouvelle République (UNR), Mouhamed Lamine Massaly pour recevoir les parrainages de leur candidat à la présidentielle 2024, Amadou Bâ. En effet, le président de l'UNR a pu enrôler plus de 2244 parrainages, un nombre qui dépasse largement l’objectif de 500 parrains, fixé à chaque responsable de la commune de Thiès-Ouest. Le président de l'UNR/BBY Mouhamed Lamine Massaly est le premier responsable politique à Thiès à donner ses parrainages. Il a saisi l'occasion pour appeler ses camarades de la même coalition à resserrer les rangs et à travailler pour la victoire d'Amadou Bâ. "J'appelle toutes les forces de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar à s’unir de façon sincère, pour ne laisser aucune chance à l’opposition", a-t-il soutenu. Il a aussi promis que ses militants et sympathisants vont poursuivre sans répit de mailler le terrain, selon le programme "un week-end, un quartier", qui est en train d’être mis en œuvre. Lequel programme, dira-t-il, a déjà commencé à porter ses fruits à travers les performances réalisées dans le cadre de la collecte de parrains, qui a connu un franc succès.