Thiès : Le lycée technique François Xavier Ndione vante ses résultats et créations.

Considéré comme un joyau de la formation professionnelle, le lycée technique de Thiès, François Xavier Ndione, ne cesse de gravir les échelons en terme de bons résultats et de réalisations. Il est scindé en deux parties : l'enseignement technique et la formation professionnelle.



Mais face à la demande, les différents projets en cours et le matériel qui commence à être vétuste, tout cela a commencé à impacter l'avenir du lycée technique. L'administration a ainsi organisé un dîner de presse pour échanger sur les résultats de cette année mais également sur les projets et différentes créations des élèves.



D'après le proviseur du lycée, Souleymane Touré, "nous avions trois séries pour l'enseignement général, la série T1, T 2 et la série STEG. Pour la série T1, sur 58 candidats, nous avons eu 47 admis soit un taux d'admission de 84%. Pour la série T2 , nous avions présenté 21 candidats et tous ont réussi soit un taux de réussite de 100%. Pour la série STEG, nous avions présenté 75 candidats pour 63 admis, soit un taux de réussite de 85%. Les STEG avait 73 % de réussite l'année dernière et cette année, nous sommes presque à 85% donc globalement. Pour l'enseignement technique, nous sommes à 87% en attendant les résultats de l'enseignement général. Ces résultats sont la combinaison des efforts de l'administration, des formateurs mais aussi la mobilisation des élèves qui n'ont ménagé aucun effort pour aller vers l'excellence".



Parmi les réalisations des élèves, on peut citer la création d'un distributeur automatique qui sert à distribué du café ou du lait et d'une couveuse. Ces apprenants ont également un projet de création de cannes intelligentes pour les aveugles et d'un système d'arrosage automatique pour les agriculteurs afin de leur permettre de cultiver durant toute l'année.