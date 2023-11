Thiès : "La date d'une élection présidentielle et la durée du mandat sont intangibles et il ne faut jamais les toucher, sinon on ouvre la boîte de pandores" (Alioune Sarr)

À moins de trois mois de la présidentielle, des voix se lèvent pour dire que cette élection 2024 ne peut se tenir. Si l'on en croit le président de la Convergence pour une alternance progressiste (Cap 2024), Alioune Sarr, toutes les conditions sont réunies pour la tenue de l'élection présidentielle 2024. C'était en marge de la présentation de son programme de développement pour le Sénégal qui s'est tenue dans la cité du rail.

Pour lui, " il y a des apprentis sorciers qui jouent avec le feu et essaient de semer la confusion". Mais, avertit-il, on ne joue pas avec les élections. "J'ai foi en mon peuple, j'ai foi en ma nation. Et je n'ai aucun doute sur la bonne foi de ceux qui ont en charge l'organisation de cette échéance de 2024", a-t-il tenu à faire savoir. Ajoutant que "les sous-préfets, les chefs de villages sont tous là, aussi, il y a assez d'écoles pour servir de centres de vote. Donc, il n'y a aucune excuse.



Les sénégalais ont leurs cartes d"électeurs et choisiront librement leur Président de la République. Il faut donc absolument aller vers l'élection présidentielle en 2024". Selon Alioune Sarr, "des gens tapis dans l'ombre tentent de semer le doute dans l'esprit des Sénégalais pour les détourner de leur décision de choix qualitatif, et essayer désespérément d'instaurer un climat d'incertitude et d'instabilité". Aussi souligne-t-il, que les sénégalais n'accepteront pas que le processus électoral soit biaisé. À son avis, "aucune autre solution existe sauf un vote transparent, honnête, équitable et qui sera sécurisé par les populations elles-mêmes. Il fera notamment remarquer que le Sénégal dispose d'une administration qui est constituée d'hommes et de femmes extrêmement patriotes et compétents.



Très confiant, Alioune Sarr compte sur les Sénégalais pour apporter les transformations structurelles qu'il faut et faire développer le pays. "Le pays a besoin de transformation. Lorsqu'un pays perd ses bras forts à cause de l'émigration clandestine, c'est parce qu'il y a une crise. Et cette crise il faut qu'on y mette fin par la création massive d'emplois dans l'agriculture et dans l'industrie", croit-il fermement avec son projet de développement. Il conclut :"La date d'une élection présidentielle et la durée du mandat sont intangibles et il ne faut jamais les toucher, sinon on ouvre la boîte de pandores".