Thiès : La commune de Taïba N'diaye abritera le premier parc éolien d'utilité publique en Afrique de l'Ouest

Le premier parc éolien d'utilité publique en Afrique de l'Ouest, a été lancé ce jeudi dans la commune de Taïba N'diaye ( département de Tivaouane). Ledit parc qui a une puissance de 158,7 MW, " positionne le Sénégal comme un pionnier de l'énergie propre, fiable et à prix concurrentiel pouvant être distribué rapidement sur tout le territoire".



Ainsi, il combine la fourniture d'électricité à 2 millions de sénégalais à un impact socio-économique local important tout au long de la durée du projet.



Le Parc Éolien de Taïba N'diaye ( PETN), est conçu pour générer de l'électricité pendant au moins 20 ans à travers ses 46 turbines éoliennes. Durant cette période, le projet prévoit d'investir jusqu'à 20 millions de dollars américains dans des projets socio-économiques plus vastes au bénéfice de la population de Taïba N'diaye.



La cérémonie de lancement de la centrale éolienne a vu la présence de plusieurs personnalités dont l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Sénégal, George Hodgson, celui des États-Unis d'Amérique, le Docteur Tulinabo Mushingi, les responsables de " Lekela", partenaire privilégié du projet, les représentants de la Senelec, le maire de Taïba N'diaye, Aly Lô etc.