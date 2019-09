Thiès : L'Isep, un joyau fin prêt pour accueillir les nouveaux bacheliers

La directrice générale de l'Agence des constructions des bâtiments et édifices publics, Socé Diop Dione, a procédé à une visite des chantiers de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (Isep) et de l'Université de Thiès (Ut). Face à la presse, Socé Diop Dione a, en effet, annoncé que les travaux de l'Isep sis sur la route de Tivaouane sont terminés et que les nouveaux étudiants vont pouvoir rejoindre ledit établissement estimé à 7 milliards francs Cfa d'ici le mois d'octobre. Idem pour les bâtiments de l'Ufr Santé. Socé Diop Dione espère tout de même remettre d'ici décembre les clés à son ministre de tutelle et son collègue de l'enseignement supérieur.