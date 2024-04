Thiès- Korité 2024/ Idrissa Seck après la prière de l'Aïd El Fitr: " Je resterai toujours au service du pays quelques soient les circonstances"

En ce jour de Korité, le président du parti Rewmi a prié ce matin comme à l'accoutumée à la grande mosquée Moussanté de Thiès.

À l'issue de la prière de l'Aïd El Fitr, Idrissa Seck a tenu à délivrer ce message à l'endroit du peuple sénégalais. " Je voudrais me réjouir du contenu du sermon de l'Imam qui a porté effectivement sur l'actualité. Et comme je l'ai signalé, le temps de l'action est venu. Le temps du débat est clos, le peuple a décidé souverainement, nous acceptons cette décision là et prions pour que les nouveaux dirigeants délivrent les résultats qu'ils ont promis au peuple sénégalais".

Interrogé sur ses nouvelles orientations, Idy de répondre en ces termes. " Moi je suis au service du pays. Donc, je resterai toujours au service du pays quelques soient les circonstances".