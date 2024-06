Thiés-Kaolack : L’OCRTIS a saisi 285 kg de chanvre indien le weekend et arrêté deux personnes

Les trafiquants de la drogue continuent d’enregistrer des revers face aux forces de défense et sécurité. Au-delà de la Douane, l’OCRTIS a saisi 285 kg de chanvre indien répartis en dix colis et de 41 kg du même produit soit 326 kg. Deux personnes ont été interpellées et placées en position de garde à vue.





La saisie a été faite le week-end par les Brigades régionales des Stupéfiants de Thiès et de Kaolack. C’est à l’occasion de deux opérations concomitantes tenues ce week-end à Ngousse (JOAL) et dans la forêt du village de Hanene, commune de Latmingué.